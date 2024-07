Superbike | Toprak Razgatlioglu e BMW verso la conquista del titolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un rischio che sta portando, al primo anno, frutti davvero insperati. Yamaha, ancora in difficoltà nonostante i timidissimi segnali di risveglio, si starà certamente mangiando le mani interrogandosi sulla scelta, in fin dei conti poco illuminata, di separarsi da un centauro che sta scrivendo pagine incredibili in questo Mondiale 2024 dedicato alla. Una vera furiache nelle ultime tre uscite ha messo a segno tre, straordinarie, triplette che lo hanno portato in testa al campionato. Le belle notizie dal box tedesco, però, non finiscono certo qui: il weekend orribile di Alvaro Bautista e la buona prestazione di Michael van der Mark hanno regalato alla BMW il primato, attuale, anche nella classifica dedicata ai Costruttori con il sorpasso finalizzato su Ducati. Un “asso pigliatutto” calato nella tre giorni dedicata a Most.