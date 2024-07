Strexiata dal Covid | annullata la condanna all’ergastolo per il femminicidio di Lorena Quaranta

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il tragico incidente Nel 2020 Antonio De Pace, infermiere calabrese, uccise in Sicilia la sua compagna, studentessa di medicina. La giovane è stata strangolata da De Pace, che ha confessato il delitto avvenuto il 31 marzo 2020, a Furci Siculo (Messina). Questo tragico evento si è verificato durante la fase iniziale della pandemia di-19. Decisione della corte A quattro anni dal delitto, la Corte di Cassazione ha deciso di annullare ladi De Pace, citando come fattore non trascurabile lo stress ‘’. La Corte ha sostenuto che i giudici non avevano verificato se il contesto unico del periodoe le difficoltà da esso derivanti avessero influenzato la responsabilità penale di De Pace.