Scherma calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’attesa è quasi finita, siamo entrati nella settimana che vedrà la partenza delle. Aè tutto pronto, e la più grande festa dello sport può partire. Una delle discipline in cui, nella prima settimana, l’Italia può fare incetta di medaglie è la, da sempre storica fucina di enormi soddisfazioni per il Bel Paese. L’Italia si presenta sulle pedane transalpine con uno squadrone, e velleità di medaglie in ogni arma ed in ogni giornata. Il programma dellaprevede da sabato 27 a lunedì 29 luglio i tabelloni individuali, con due titoli assegnati al giorno, per poi dal 30 luglio al 4 agosto veder svolgere le prove a squadre, una per giorno. Ad inaugurare lesaranno i tabelloni di spada donne e sciabola uomini, seguiti dal fioretto femminile e spada maschile, per concludersi con sciabola donne e fioretto uomini.