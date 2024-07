FIGC-Lega assemblea elettiva potrebbe diventare straordinaria | elezioni per il nuovo presidente nel 2025?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) La riunione tra ildella, Gabriele Gravina, e le componenti federali in merito alla discussione sui pesi elettorali da utilizzare durante ledeldellanon vedrà la presenza del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. Assente la parte politica, è presente quella federale con Lorenzo Casini,dellaSerie A, Mauro Balata, numero uno dellaB, Matteo Marani per laPro, Giancarlo Abete per la Lnd, oltre a Umberto Calcagno a rappresentare i calciatori e Carlo Pacifici per la componente arbitrale. La riunione, cominciata verso le 9.30, ha visto l’uscita dopo un’ora di Giancarlo Abete,della Lnd. “Avevo già detto che sarei andato via prima – le sue parole -, io già avevo detto la mia la scorsa settimana. Sono fiducioso in una conclusione positiva della vicenda.