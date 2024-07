A Vergaio una giornata nel segno del ciclismo femminile Trofeo Rosa e Coppa Ecco chi ha brillato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una lunganeldelgiovanile adi Prato, con tre prove valevoli per laItalia di società e per ilInterregionale. Hanno gareggiato circa 200 atlete provenienti da numerose regioni. L’apertura con la disputa dellaCircolo Arci L’Unione e vittoria sul rettilineo di via di Mezzo adella lombarda Nicole Bracco (Cesano Maderno) al suo decimo successo stagionale tra le esordienti del primo anno. Perentorio il successo della Bracco nei confronti di Maia Melissa Boga (Bicifestival) e della toscana Sara Colzi del G.S. Capannori. Tra le 55 atlete di 13 anni, anche la lucchese e campionessa italiana Sveva Bertolucci, giunta decima. Poco meno di 50 le esordienti del 2° anno in gara nel Memorial Giancarlo Vichi: ha vinto la lombarda Elisa Paiusco Sansottera (Ju Green Gorla Minore) al primo alloro della stagione.