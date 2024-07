Soumahoro vola in Africa per fare accordi E pretende di dare lezioni a Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Viaggia in, impartisceal nostro governo, ammonisce il candidato alla Casa Bianca. Aboubakarè un fiume in piena. Convinto di avere soluzioni per tutto. E di essere, nuovamente, l'icona della sinistra lanciato anni fa dalla magica coppia Nicola Fratoianni - Angelo Bonelli. «Ho avuto modo di incontrare il presidente del Parlamento del Senegal, Amadou Mame Diop, abbiamo parlato della necessità di lavorare nella direzione di un accordo bilaterale per garantire agli oltre 100 mila cittadine e cittadini senegalesi residenti in Italia di poter godere della loro pensione. Si tratta per il 62,8% di lavoratori di età molto giovane. Come conferma l'Inps, i migranti contribuiscono con circa 11 miliardi di euro alla spesa pensionistica del nostro Paese, ma ne usufruiscono solamente per circa 4,5 miliardi».