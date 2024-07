Roma si scontra con una moto e fugge senza prestare soccorso | denunciata 32enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio 2024 – Le indagini svolte dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale diCapitale hanno permesso di rintracciare in brevissimo tempo l’autovettura, che venerdì pomeriggio in Viale Palmiro Togliatti all’intersezione con Via Casilina, si erata con unciclo, per poi fuggire, lasciando a terra una persona ferita, trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. La pattuglia intervenuta sul luogo dei fatti, aveva subito avviato gli accertamenti del caso, raccogliendo tutti gli elementi utili al rintraccio del mezzo datosi alla fuga: una Smart che, nell’arco di poche ore, veniva individuata dagli operanti nel territorio del V Municipio. Appurata la compatibilità dei danni rilevati sull’auto con il sinistro, la stessa veniva posta sotto sequestro.