LIVE Italia-Francia 0-3 Europei U18 2024 in DIRETTA | dominio transalpino azzurrini d’argento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:10 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:09 I transalpini invertono completamente il risultato di due anni fa, quando in finale ad imporsi era stata l’con un secco 3-0. Purtroppo continua la maledizione di quest’anno contro la, dopo la sconfitta in finale della nazionale U22, arriva anche quella della nazionale U18, speriamo che la nazionale seniores riesca ad invertire il trend alle Olimpiadi. 19:07 Laha vinto una partita in cui obiettivamente ha giocato meglio dell’un po’ in tutti i fondamentali, soprattuto in attacco. Per gliarriva comunque una splendida medagliacome premio del buon percorso. 21-25 Finisce con un errore al servizio di Boschini.