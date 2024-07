Chiara Gribaudo Pd | Ci fideremo di Renzi quando parlerà coi fatti Serve un asse solido

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Onorevole, Pd, durante la partita del cuore Matteoha offerto un assist a Elly Schlein. Possibile che accada anche alle urne? "Seavesse lo stesso altruismo in politica come in campo, avremmo già fatto la coalizione. Non vorrei si tenesse più a lungo del dovuto la palla, come se non gli piacessero i compagni di gioco e seguisse uno schema solo suo. Vedremo. Ma il metodo deve essere quello che abbiamo indicato già più volte: nessun veto da nessuno e nessun veto per nessuno. Poi cominciamo a lavorare sui temi che servono per le persone, per il Paese". Il fatto che il leader di Iv stia progressivamente abbandonando il Terzo Polo sembra dovuto ai risultati delle Europee. Il Pd si fida? "La fiducia in ogni rapporto, ancor di più in politica la si conquista con atti concreti e non solo con le interviste sui giornali.