Box Office USA | Twisters vince il weekend con 80 milioni

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 21 luglio 2024) Il disaster movieha stravinto il BoxUSA all’esordio, e nel farlo è andato ben oltre le più rosee aspettative. Sospinto dall’apprezzamento del pubblico (CinemaScore A- e 92% dal pubblico su RottenTomatoes),ha portato a casa un incasso stimato di 80,5di dollari, puntando dalla parte alta delle previsioni degli analisti. Secondo i dati offerti da BoxPro, di fatto, l’incasso all’esordio profuso nei tre giorni è il terzo più alto del 2024 (superato anche Godzilla e Kong), ma anche il più granded’esordio per un film sui disastri naturali (superato qui The Day After Tomorrow dello specialista Roland Emmerich). A livello internazionale il film ha incassato nel27,1di dollari, per un totale di 42,7; il totale Worldwide è pari a 123,2. Non Male.