Bombardieri americani vicino al confine artico i caccia russi si alzano in volo | Respinti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Il Ministero della Difesa russo ha comunicato che l’esercito ha inviato aerei per respingere duestatunitensial. Secondo quanto riportato dalla Tass, “dueMiG-29 e MiG-31 hanno impedito a dueB-52H dell’Aeronautica americana di violare ildi Stato”. Quando isi sono avvicinati, istatunitensi hanno cambiato rotta, allontanandosi dalrusso.Leggi anche: Houthi, controffensiva dopo l’attacco di Israele in Yemen: “Missili su Eilat e nave Usa nel Mar Rosso” Perché sono decollati iIl Ministero della Difesa ha spiegato che isono stati fatti decollare sul Mare di Barents per identificare istrategici B-52H, che si stavano avvicinando aldi Stato russo.