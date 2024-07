Biathlon Juliane Frühwirt mette nel mirino i Mondiali | vuole tornare a gareggiare dopo il trapianto di lingua

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Lo scorso 21 marzo la vita di, biatleta tedesca, è cambiata. Mentre sciava in Austria, in condizioni meteo avverse, è caduta ed il bastoncino le ha perforato la guancia, le ha rotto mascella e zigomo, facendole saltare anche alcuni denti, e le ha strappato parte della. Trasportata in elicottero all’ospedale più vicino, è stata poi operata a Inssbruck, dove si è sottoposta ad undi. “Non ho mai sofferto tanto come durante l’intervento. Un pezzo diera ancora attaccato al bastoncino ed era così gonfio che mi ha provocato la lussazione delle articolazioni della mascella – ha raccontato la biatleta alla Dpa – Ho dovuto imparare nuovamente a deglutire e a bere“. Appena tre mesil’incidente, però,era già sugli sci ed ha preso parte allo Stubai Ultratrail K70, gara di 63 chilometri.