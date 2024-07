Raffaella e Cristina coronano il loro sogno d’amore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Santo Stefano del Sole la prima unione civile. Avvenimento mai accaduto finora nel piccolo comune irpino. A celebrare il rito di unione trail sindaco, Gerardo Santoli. “A Santo Stefano del Sole tutti i diritti hanno la porta spalancata, ogni storiaè bella e quella traforse lo è ancor di più. – ha dichiarato la fascia tricolore – Auguri per una vita di amore, gioia e felicità e grazie per aver scelto Santo Stefano come luogo del cuore”. Diversi sono state le unioni civili in provincia di Avellino, basti ricordare Ariano Irpino, Frigento, Montoro di qualche anno fa. L'articoloilproviene da Anteprima24.it.