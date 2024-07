Pallanuoto Sandro Campagna dopo la vittoria ai rigori sull’Ungheria | Alle Olimpiadi le partite saranno così

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) L’Italia ha superato ai tiri di rigore l’Ungheria a Siracusa per 15-14 nella penultima delle amichevoli in programma prima delledi Parigi 2024: il Settebello diha battuto ancora i magiariladi Budapest della settimana scorsa. Oggi ultimo test prima dei Giochi contro il Giappone. Il commento del CT azzurro al sito federale: “È stata una partita dove si è vista la reazione degli ungheresi, che volevano riscattare la sconfitta di Budapest. Per larghi tratti hanno giocato meglio di noi. Non ci siamo disuniti, abbiamo preso fiducia e siamo riusciti ad agguantare il risultato“.guarda agli imminenti Giochi di Parigi 2024: “Ben vengano queste, perchésarà. Adesso bisogna cercare di perfezionare il gioco d’attacco. Abbiamo ridotto i carichi di lavoro, anche perché ora occorre crescere sul piano del gioco.