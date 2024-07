Incidente binari sequestrati | Ceramiche senza rifornimenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Il treno merci deragliato a Parma l’11 luglio rischia di mettere in ginocchio l’intero comparto ceramico reggiano e modenese. La Procura di Parma ha posto sotto sequestro il vagone e ilo interessato e ora non mancano le difficoltà per l’arrivo delle fonti di approvvigionamento di materie prime per il settore ceramico. In particolare, allo scalo di Dinazzano di Casalgrande, snodo ferroviario indispensabile per l’attività del comprensorio ceramico, il traffico merci è azzerato. C’è soprattutto grande preoccupazione per la fornitura di argilla dalla Germania. "Inizialmente lo sblocco era previsto per il 21 luglio, ma al momento siamo fermi – sottolinea Francesco Anselmi, amministratore delegato della GL&T Cargo con sede a Dinazzano –. Finché il magistrato non dà il nulla osta, di treni dalla Germania non ne arrivano.