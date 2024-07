Fine lavori più vicina per la nuova Betti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Lascuola Ugodi Camerino è in corso di ricostruzione in via Madonna delle Carceri. E la demolizione del vecchio plesso danneggiato dal sisma, in centro, è in via di completamento. A fare il punto è la struttura commissariale. Con un decreto del commissario Guido Castelli, sono stati trasferiti 498mila euro all’ufficio speciale ricostruzione per la demolizione dell’ex scuola; si tratta di una parte della spesa complessiva dell’opera, in tutto finanziata con 800mila euro. "Camerino è stata simbolo di distruzione e ora vogliamo che diventi invece un faro per la ricostruzione – ha detto il senatore Castelli –, che ha sempre guardato alla città ducale come un centro di riferimento. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma gli avanzamenti documentati dai decreti ci confortano che il nuovo passo della ricostruzione non si arresta".