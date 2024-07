Yuasa Battery sarà Monza il primo ostacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Svelati i calendari della prossima Superlega che per la prima volta vedrà laGrottazzolina protagonista. Il tutto a chiusura della tre giorni di volleymercato a Bologna con tanto di festa finale e premiazioni che hanno coinvolto anche la. A ritirare il successo per il premio della vittoria in A2 il presidente Rossano Romiti mentre il premio come miglior allenatore della A2 è andato a Massimiliano Ortenzi, votato proprio dai colleghi di categoria. Una festa dal sapore speciale e poi la magia di vedere scorrere una dopo l’altra le giornate con laGrottazzolina che farà il suo esordio il 29 settembre in casa contro la finalista play-off dello scorso anno. Un debutto di altissimo livello e l’occhio è andato all’8 dicembre, derby con la Lube sempre in casa.