Inglese annegato disposta l’autopsia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sequestro dell’imbarcazione andata alla deriva, e incarico per svolgereche stabilirà le cause della morte di Sam Paul Rigby, lo studente di Liverpool di 22 anni,mercoledì pomeriggio. È quanto disposto ieri mattina dal sostituto procuratore di Como Giuseppe Rose, per fare chiarezza su quanto accaduto, al di là delle iniziali ipotesi e di quanto apparso chiaro durante gli interventi di salvataggio. Il ragazzo era in compagnia della fidanzata, una diciannovenne anche lei di Liverpool, con cui alloggiava in un hotel di Tremezzina. Mercoledì hanno noleggiato una barca a Varenna e fatto una piccola escursione sul lago, nel tratto tra Menaggio e Varenna, il punto più largo. Hanno fatto il bagno e si sono tuffati, anche immergendosi, senza rendersi conto che, nonostante la giornata calda, c’era un vento a fior d’acqua che poteva rivelarsi pericoloso.