(Di venerdì 19 luglio 2024) Scrisse deldeprima ancora che esistesse ilde. Non solo. Scrisse deldeprima ancora che esistesse anche la bicicletta. Eppure, ogni volta che ildesi avvicina o si arrampica sul Mont Ventoux, tanti – se non tutti – citano il primo cronista deldeprima deldee addirittura della bicicletta. Ma sì:sco. È il 26 aprile 1336 quandoscosalì a piedi, ovviamente, sul Ventoux dal versante di Malaucène con il fratello Gherardo e due portatori. La sera, sano salvo e stanco, scrisse quel testo – “Familiarum rerum, libri IV, 1” – che allora si rivelava il primo resoconto alpinistico e che dal 1951, ogni volta che ildesi arrampica su quel cono spazzato dal maestrale, viene ripreso e ricordato come se fosse ciclistico, e perfino sacro.