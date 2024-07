Il prezzo dei Borgogna è ormai inarrivabile Vi consigliamo 17 vini per bere bene senza svenarvi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) La XVII edizione de Les Grands Jours de Bourgogne ha portato nella regione viticola francese 3.000 operatori tra buyer, giornalisti e appassionati da 60 nazioni. Protagonista assoluta l’annata 2022 qualitativamente molto buona e, al contrario delle ultime, anche generosa in quanto a rese: rossi ricchi di acidità, ma anche di polpa e profumi, i bianchi freschi, di buona struttura e solari. Tanti operatori esteri per un mercato che negli ultimi anni non ha conosciuto crisi, anzi: nonostante si tratti di un territorio che con i suoi 30.815 ettari vale solo il 4% dell’intero vigneto francese e dove le 3.800 cantine contano mediamente su solo 8 ettari di vigna e riescono a fatturare di media oltre 600mila euro ciascuna. La chiesa di Saint Claire de Pre?hy immersa nei vigneti di Chablis.