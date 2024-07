Il Castelfidardo conferma anche Morganti | Lotteremo per cercare la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nelche si radunerà lunedì pomeriggio al Mancini per iniziare la nuova stagione ci saràJacopo. Di ieri la comunicazione dellaufficiale del difensore chela prossima stagione vestirà quindi la maglia biancoverde., terzino, classe 2001, torna così con ilin D dopo l’esperienza della stagione 2021/2022. "Rimanere aera abbastanza scontato perché rappresenta la continuità di un progetto iniziato la scorsa stagione che si è concluso con qualcosa di straordinario – afferma–. È rimasta una buona parte del gruppo dello scorso campionato e sicuramente la permanenza del mister ha giocato un ruolo chiave in questa scelta. Mi sono sempre trovato bene con la società così come con i tifosi che ci fanno sentire sempre a casa.