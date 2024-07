Fiat 600 | debutta in Germania il nuovo motore ibrido da 136 CV

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arriva la600 da 136 CV. Il piccolo crossover italiano si arricchisce di una versione più potente del sistema mild hybrid, già utilizzato su vari modelli Stellantis. Prestazioni migliorate senza aumentare consumi ed emissioni La600 ha ampliato la sua gamma di motorizzazioni in Italia con due differenti powertrain: un mild hybrid da 100 CV e un elettrico da 156 CV. Tuttavia, da tempo si discute della possibilità di introdurre sotto il cofano del piccolo crossover anche il 1.2 elettrificato da 136 CV. Fino ad oggi, però, non erano giunte conferme ufficiali dalla Casa automobilistica. Questa incertezza è stata finalmente dissipata in, dove la600 è stata appena presentata con la versione più potente del sistema mild hybrid. Questoè condiviso con vari altri modelli del Gruppo Stellantis, tra cui Alfa Romeo Junior, Peugeot 3008 e Opel Grandland.