Donazione immobile e mutuo come funziona

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Tra le varie possibilità che possono verificarsi quando si deve comprare unc’è quella per la quale si intende acquistare una casa che, in passato, era stata donata da terzi all’attuale proprietario. In tale scenario non è facile per chi intende comprare riuscire a ottenere un, visto che le banche sono decisamente restie nei confronti di questa modalità di acquisto. La paura maggiore degli istituti di credito, infatti, è che altri eventuali eredi possano intervenire per far valere dei diritti di proprietà, andando di fatto a complicare le operazioni di acquisto. Elemento fondamentale è rappresentato anche dal fatto che il donante sia ancora in vita oppure deceduto. Le maggiori complicazioni si hanno in quest’ultimo caso, mentre se chi dona è in vita vi è la possibilità per le banche di chiedere la specifica documentazione al donante stesso.