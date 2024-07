Arenella | viene sorpreso con la droga e aggredisce gli agenti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024): La polizia lo sorprendecon lama luii poliziotti. Arrestato un 17enne Nel pomeriggio di ieri, glidell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Medaglie D’oro, hanno notato stazionare vicino ad uno scooter un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish del peso di circa 5 grammi, di un involucro contenente marijuana e di 30 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.