Tour de France Dumoulin durissimo contro Pogacar | Un puro bluff ha qualcosa a che fare con l’arroganza

(Di giovedì 18 luglio 2024) La 17esima tappa deldeè stata caratterizzata da una fuga, regolata poi da Richard Carapaz. Un’occasione per una giornata tranquilla per i big della classifica? Macché. La maglia gialla Tadej, nonostante i tre minuti di vantaggio, ha comunque provato ad attaccare il rivale Jonas Vingegaard. Uno scatto velleitario, che infatti ha prodotto poco o nulla: tra i due litiganti, ne ha approfittato Remco Evenepoel (terzo nella generale a oltre 5 minuti) per raggranellare qualche secondo.invece ne ha guadagnati appena due su Vingegaard. Un’azione, quella del capitano dell’UAE Team Emirates, che non è stata per nulla gradita da Tom. L’ex ciclista olandese, vincitore di un Giro d’Italia, ha definito l’attacco diun inutile spreco di energia: “Questo è un, è una semplice dimostrazione di forza.