Station 19 recensione del finale di serie | lo spin-off di Grey’s Anatomy saluta i fan e guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024)19, lo-off di Grey's, chiude la sua corsa dopo sette anni di onorato servizio ricollegandosi allamadre e "immaginando" ildei suoi protagonisti. Su Disney+. Scrivere unè tutt'altro che semplice perché vuol dire chiudere svariati anni di storie celebrando i personaggi, il loro percorso e il loro punto di arrivo che è poi anche un calcio d'inizio per ciò che non vedremo in scena. Farlo per lo-off di unamolto amata come Grey'srende tutto ancora più complicato, soprattutto se si è ereditata la carica di showrunner all'ultima stagione. È ciò che è successo a19, curato da Zoanne Clack e Peter Paige dopo l'addio di Krista Vernoff alla guida di entrambi gli show, che ora propongono il