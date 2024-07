Spagna modello per l' Europa Sanchez si smaschera | il clamoroso autogol del socialista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) La"è una delle principali locomotive d'" e "il mondo intero la vede come un Paese aperto e undel progetto europeo". A sottolinearlo è il premierPedro, nel suo intervento al Congresso dei deputati per riferire sulle decisioni prese nei Consigli europei del 17 e del 27 giugno e per esporre le linee principali del Piano d'azione per la democrazia. Parole che forse, potrebbe ironizzare qualche maligno, la dicono lunga sulla direzione che rischia di prendere l'Unione europea, anche alla luce dell'ostinazione della presidente di Commissione uscente Ursula Von der Leyen di continuare sulla scia della "maggioranza Ursula" di centrosinistra faticosamente varata 5 anni fa.