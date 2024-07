Rally Lettonia | Kalle Rovanpera si impone nella prima prova speciale Neuville insegue

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024)svettagiornata dedicata al, ottava tappa del Mondiale 2024 di. Il pilota finlandese in forza alla Toyota GR Yaris1 Hybrid ha chiuso in testa il primo segmento della competizione, antipasto di un weekend destinato a lasciare il segno. Nello specifico il nordico in occasione del primo tratto a cronometro di 11 km ha segnato un tempo totale di 7:28.5, regolando con una media che ha sfiorato i 90 km/H la Hyundai i20 NHybrid del leader della classifica piloti Thierry, secondo con +2.4 di ritardo; appaiato anche il transalpino Sèbastien Ogier (Toyota GR Yaris1 Hybrid), terzo con lo stesso gap. Tra gli altri colpisce ancora una volta quanto fatto dal padrone di casa Martina Seks (Ford Puma1 Hybrid), attualmente al quarto posto e rimasto attardato di +2.