Nelly Furtado a Isle of MTV Malta 2024 | Ho riscoperto la mia passione per la musica

(Di giovedì 18 luglio 2024) È un ritorno quello diof MTV: la cantautrice era già stata sul palco del celebre festival estivo nel 2012 e di quell’esperienza ricorda il caldo ma soprattutto «l’energia del pubblico e i fuochi d’artificio». Quest’anno, il set diha regalato al pubblico maltese i suoi più grandi successi ma anche i nuovi singoli, tra cui Corazón con Bomba Estéreo, a sorpresa sul palco. Il singolo sarà contenuto nel nuovo album 7, in uscita in tutto il mondo a partire dal 20 settembre. «L’album si chiama 7, perché sono trascorsi sette anni dal mio ultimo album ed è anche il mio settimo progetto. – dice la cantautrice in conferenza – Avevo 500 canzoni e ne ho dovute scegliere solo 14 per non rendere l’album troppo lungo. Dura 38 minuti e ne sono orgogliosa.