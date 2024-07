Incendio doloso in un condominio di Nizza | 7 morti 3 sono bambini piccoli La polizia segue una pista criminale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unha devastato un palazzo nel quartiere di Moulins acausando la morte di sette persone, tra cui tredi 5, 7 e 10 anni. Le altre vittimeun adolescente, due donne e un uomo. L’annuncio è stato dato dal ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, che ha espresso il suo cordoglio per le vittime. Le fiammedivampate intorno alle 2.30 del mattino al settimo piano dell’edificio, propagandosi rapidamente e intrappolando numerose persone all’interno. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, con 25 autopompe e 72 uomini per domare il fuoco:riusciti a salvare 35 persone dalle fiamme ma, oltre alle vittime, l’ha causato anche diversi feriti, tra cui una persona in condizioni molto gravi e due in condizioni critiche.