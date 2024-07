Udinese-Istra oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Alle 19:00 di, mercoledì 17 luglio, l’scenderà in campo a Codroipo per affrontare l’in occasione della secondadel precampionato, l’ultimo test prima della partenza per il ritiro di Bad Kleinkirchheim dove i bianconeri rimarranno dal 18 al 31 luglio. Gli uomini di Kosta Runjaic vogliono vincere e convincere contro una formazione del massimo campionato croato, già affrontata a novembre 2023 in occasione della pausa nazionali. Adesso c’è un nuovo allenatore e nuove idee, ma soprattutto c’è voglia di riscatto dopo la deludente stagione conclusa con la salvezza all’ultima giornata. Dopo il 5-0 al Bilje, Runjaic vuole vedere altre buone indicazioni, soprattutto sotto porta, dopo aver rimproverato ai suoi di non aver segnato “più gol nel primo tempo”, come detto ai microfoni del club friulano.