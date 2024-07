Sport in tv oggi mercoledì 17 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di172024. Riflettori puntati sul ciclismo, con il Tour de France che è alle sue battute finali in questa decisiva terza settimana. Spazio anche al tennis, con ben 6 tornei tra Atp e Wta (Amburgo, Bastad, Gstaad, Newport, Palermo e Budapest) e al calcio, con le amichevoli precampionato con le squadre di Serie A e il primo turno preliminare di Champions League. In serata anche il softball, con la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali, di scena in Italia a Castions di Strada, in provincia di Udine. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv17digliFace.