Specialista in rinascite e successi I bookmakers lo danno per favorito

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un titolo olimpico a Tokyo nel 2021, un titolo mondiale all’aperto, un oro e un bronzo mondiale al coperto, tre ori europei all’aperto e uno al coperto (con un argento), più i meeting, le gare e i titoli giovanili: se si dovesse fare l’elenco completo delle vittorie di Gianmarco Tamberi, non basterebbe la pagina di un giornale. Eppure, il campione anconetano ha fatto riempire di inchiostro tante pagine pure alla voce sfortuna, perché se le vittorie sono state tantissime queste non sono mai arrivate solo grazie al talento ma anche se non soprattutto alla capacità di reagire al destino avverso, perché il cammino verso la gloria è stato non di rado incidentato. È soltanto di qualche giorno fa la lesione miofasciale che aveva fatto tremare tutti ma che per fortuna ha solo creato un pur sgradito contrattempo. In passato però non era andata sempre così bene.