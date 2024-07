Scherma Parigi 2024 La maledizione femminile colpirà anche la Francia? Non esistono ori olimpici vinti sulle pedane di casa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Uno dei temi forti dei sempre più prossimi Giochidiè rappresentato dalla possibilità di vedere spezzata una delle più grandi maledizioni insite alla. Quella relativa al Paese ospitante. A oggi, nel settore rosa, la nazione dinon si è mai fregiata di una medaglia d’oro! D’accordo, di tanto in tanto si va in pedana in Paesi che non hanno neppure l’opportunità di imporsi, perché troppo deboli dal punto di vista schermistico. Cionondimeno, l’escrime par dames fa parte del programma a Cinque cerchi esattamente da 100 anni. Il fatto che, in un secolo, nessuna schermitrice o squadra abbia mai primeggiato in Patria, ha comunque del clamoroso. Le tedesche Helene Mayer e Hedwig Hass erano tra le favorite a Berlino 1936. Furono costrette a fare buon viso a cattivo gioco, poiché raccolsero rispettivamente la medaglia d’argento e un amaro quarto posto.