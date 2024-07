Jesi pensa di vendere una bici ma viene truffato per 2mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Ancona), 17 luglio 2024 –dila sualetta e invece perde quasi. I poliziotti identificano e denunciano per truffa in concorso tre persone. Nel mese di aprile la vittima un 1enne) riferiva che quindici giorni prima aveva inserito un annuncio sul portale Subito.it al fine dila propriada strada a mille. Un potenziale acquirente, dall’accento bolognese, presto lo ha contattato telefonicamente, comunicandogli il proprio interesse all’acquisto, concordando il ritiro del mezzo tramite corriere il giorno dopo, ed il pagamento tramite operazioni presso uno sportello Postamat. La vittima, pertanto, convinta della buona fede dell’interlocutore, ha raggiunto un ufficio postale e, seguendo le indicazioni del potenziale acquirente, effettuato ben 8 ricariche su carte Postepay per un totale di 1.908