Calciomercato Cosenza arriva il difensore | accordo con Caporale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilcontinua a muoversi sulcon l’obiettivo di disputare un campionato tranquillo nella prossima stagione di Serie B. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo del nuovo. “La SocietàCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandroproveniente dal Lecco., in rossoblù a titolo definitivo, ha firmato unvalido fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo”. Chi è AlessandroÈ undi piede sinistro classe 1995 nato a Lecce. Nella sua carriera ha vestito la maglia della Virtus Francavilla per cinque stagioni e in quella appena trascorsa ha collezionato 30 presenze nel Lecco siglando una rete. L'articoloilconCalcioWeb.