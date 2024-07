Trump e i segnali deboli nella crisi della democrazia Il commento di Caligiuri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) L’attentato a Donaldripropone in modo eclatante, ma non certo imprevedibile, ladel sistema democratico. In più, quello americano non riesce, addiritturacampagna elettorale alla presidenza, ad andare al di làriproposizione di uno scontro tra due ottantenni, sui quali, per ragioni diverse, si potrebbe avanzare qualche fondata riserva. Questa osservazione conferma quanto affermava Gino Gullace a metà degli anni Ottanta quando definiva il Presidente “un uomo in grigio alla Casa Bianca”. Infatti quello che conta è sempre l’establishment, l’apparato, il deep state e il Presidente è solo la punta dell’iceberg o, a seconda dei punti di vista, il contorno. Anche stavolta, come avviene spesso, nell’incidente in Pennsylvania vengono evidenziati errori di valutazione da parte dell’intelligence.