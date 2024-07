Shannen Doherty ha avuto tre mariti chi sono e cosa sappiamo della sua vita privata?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024), l’indimenticabile interprete di Brenda in Beverly Hilss 90210, hatre. Sapete chie con chi stava quando al momentosua scomparsa? Scopriamo tutto sulladell’attrice! Leggi anche:è morta a 53 anni: la malattia durata nove anni e l’ultimo addio I suoi tanti seguaci ricordanosoprattutto per il ruolo di Brenda, interpretazione che le aveva regalato successo e popolarità. Negli ultimi anni, dopo la diagnosi del tumore nel 2015, l’attrice si era dedicata alla conduzione del podcast Let’s Be Clear with, mostrando a tutti la sua fragilità, con la testa calva, sperando di confortare chi, come lei, era entrata nel tunnel del cancro.