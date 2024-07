Sara Vanetti Salva La Tua PMI | il Bestseller su come raggiungere il successo aziendale con il Metodo Efficaciente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 16.07.2024 – Spesso, chi fa impresa, è talmente assorto dai vari problemi quotidiani da perdere di vista la visionenel suo insieme. Quel che è certo è che l'obiettivo di qualsiasi imprenditore dovrebbe essere, da un lato quello di massimizzare i margini e dall'altro quello di minimizzare i rischi derivanti dalla propria attività. Peccato che non tutti ci riescano. Per tutti quegli imprenditori che desiderano rendere più efficiente la propria azienda ma non sannofare, esce oggi il libro diLA TUA PMI. Massimizza I Margini E Minimizza I Rischi Per IlDella Tua Impresa Grazie Al” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per gestire conla propria azienda massimizzando i profitti.