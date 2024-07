Ruggine in prima fila per dare sostegno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Da dieci anni, vicolo Alemagna ha un nuovo volto, grazie anche a, locale di Riccardo Vastola. Qual è lo scenario nel vicolo? "Quando abbiamo aperto, il vicolo era buio, il posto ideale per persone non raccomandabili. Ma negli ultimi anni la zona è rifiorita grazie alle attività che la circondano e illuminano almeno fino all’una di notte". Le attività sono fondamentali per contrastare la criminalità. "Delle volte si sottovaluta l’importanza dei presidi notturni o delle attività commerciali aperte la sera. E quando queste mancano, ci si può sentire in pericolo, per questo abbiamo deciso disupporto, dando anche informazioni in caso di necessità. La nostra presenza vale anche in piazza Aldrovandi, dove il locale chiude alle 23, ma, in caso di pericolo, accogliamo tutti anche dopo la fine del servizio".