Parapentathlon esordio europeo Medaglie per due atleti pesaresi

(Di martedì 16 luglio 2024) È stata un’esperienza ricca di emozioni quella vissuta dalla delegazione italiana che ha partecipato, per la prima volta, a un evento internazionale di. L’Italia, rappresentata dagliAlessandro Ragni, accompagnato dall’atleta guida Alex Torcasio, e Annamaria Mencoboni, con l’atleta guida Nikola Sozzi, assieme al consigliere federale Adriana Fabbri, responsabile, e al tecnico Michele Totaro, ha preso parte alle gare di Para Laser Run e Para Triathle che si sono svolte a Madeira, in Portogallo, nell’ambito dei Campionati Europei di Biathle-Triathle-Laser Run. Per il giovanissimo Ragni, 15 anni, sono arrivati due primi posti, nel Para Laser Run Under 17 (quattro giri di corsa sui 300 metri alternati al tiro con la pistola laser con bersaglio a 3 metri di distanza) e nel Para Triathle Under 17 (con la prova di nuoto oltre a corsa e tiro).