LIVE Italia-Finlandia Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | le azzurre si giocano tutto

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladi, ultima partita del girone delleper la qualificazione agli2025 di, che si terranno in Svizzera. Oo niente per le ragazze di Andrea Soncin, che con una vittoria sono padrone del loro destino, con gli altri risultati c’è invece da fare diversi calcoli. L’è attualmente in terza posizione nel Gruppo 1 della Lega A, dietro a Paesi Bassi e Norvegia, che ha gli stessi punti dellema una miglior differenza reti (+2). Con un successo stasera e tre punti in classifica la squadra del CT Soncin sarebbe aritmeticamente qualificata per la manifestazione continentale dell’anno prossimo, a prescindere dal risultato dell’altra partita.