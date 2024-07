LIVE Italia-Argentina Amichevole volley 2024 in DIRETTA | test prezioso verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladel primomatch in vista dei Giochi Olimpici tra le Nazionali di pallavolo diin programma a Firenze. L’tre anni fa a Tokyo spense a sorpresa i sogni di medaglia dell’di Blengini e Zaytsev e di fatto chiuse un ciclo azzurro che ha avuto il suo apice con l’argento olimpico di Rio, aprendo, sempre di fatto, poi il ciclo che ha portato inun oro e un argento europei e un oro mondiale nelle ultime tre stagioni. Alla vigilia di Parigi la scelta dell’come rivale delle ultime due amichevoli prima del torneo olimpico, potrebbe non essere casuale. A differenza dell’, la squadra allena6ta da Marcelo Rodolfo Mendez non ha subito un ricambio generazionale sostanziale.