Linea dura con la Cina La visione di Vance il vice falco di Trump

(Di martedì 16 luglio 2024) “I don’t like China”, era stato chiaro a maggio JD. ilpresidente che Donaldha scelto ha già segnato unasullamolto netta e condivisa a Capitol Hill. Il senatore dell’Ohio ha promosso la politica esteraiana America First alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, per esempio, quando era ancora febbraio ma le attenzioni internazionali su di lui erano già alte — per il possibile “pick”. In quell’occasione, davanti ai più importanti attori e pensatori delle dinamiche internazionali, spiegò che secondo il suo modo di vedere le cose i Paesi europei dovrebbero assumersi maggiori responsabilità per la difesa militare, in particolare nel settore manifatturiero, in modo che gli Stati Uniti possano concentrarsi sull’investimento di risorse in Asia contro unaaggressiva.