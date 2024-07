La crescita nel Continente del futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Le imprese milanesi sono già pronte, ieri all’incontro con il sindaco di Quelimane c’era anche Francesco Piras, ceo di North African Ventures, che aiuta le aziende a mettere radici "neldel– dice il manager -. In sette anni di attività abbiamo facilitato l’avvio di 60 società che operano nei settori delle infrastrutture, della tecnologia e dei servizi. Finora ci siamo concentrati sui paesi subsahariani e sul Marocco, che ha avuto uno sviluppo straordinario. Non a caso nelle sue fabbriche si produce la Fiat Topolino". Ora, il Gruppo si prepara al salto in Mozambico, "una realtà interessante che si aggiunge alla lunga lista di istituzioni africane con le quali dialoghiamo sin dalla nostra nascita. Abbiamo una passione per questa terra e ci mettiamo a disposizione anche per far funzionare al meglio il memorandum firmato a Pessano".