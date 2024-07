Kaja Kallas diventa Alto Rappresentante dell’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024), leader del Partito della Riforma e Primo Ministro dell’Estonia, ha annunciato le sue dimissioni dal Governo per assumere il nuovo incarico diper gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Questa decisione segna una svolta importante sia per l’Estonia che per l’intera Unione anche se, probabilmente, nulla cambierà nell’approccio muscolare dell’Europa alla guerra della Russia in Ucraina. È da registrare, però, che proprio in queste ore il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha, per la prima volta in maniera così esplicita, invitato “rappresentanti russi” a partecipare al prossimo summit di pace che Kiev intende organizzare dopo il sostanziale nulla di fatto della conferenza per i negoziati in Svizzera a giugno.