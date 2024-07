G7 del commercio in Calabria Tajani | Regione strategica il Ponte un grande biglietto da visita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) E’ iniziata la due giorni del G7 delin, a Villa San Giovanni, luogo simbolo perché è il punto di congiunzione per gli imbarchi in Sicilia e perché da qui inizierà la costruzione delche attraverserà lo Stretto. Presente il vice-premier e ministro degli esteri Antonioche ha accolto le delegazioni straniere e ha rimarcato la centralità del Mediterraneo nelle politiche internazionali.al G7: “Illustreremo il progetto del” Antonio, ha aperto ufficialmente la sessione parlando proprio dellainfrastruttura: “Oggi al G7presenteremo il progetto del– ha dettoa margine dei lavori – un modo per ribadire che incrementare ilè nel nostro interesse italiano e noi diplomatici siamo i primi ambasciatori della crescita italiana nel mondo”.