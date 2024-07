Ciclismo su pista l’Italia brilla agli Europei Juniores e U23 con 7 ori e 20 podi Predomo e Venturelli protagonisti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Pioggia di mede perin occasione dei Campionatie Under 23 disu, andati in scena nell’ultima settimana a Cottbus (in Germania). La spedizione azzurra ha totalizzato infatti 20(7-7-6) issandosi al terzo posto nel medere della manifestazione solamente alle spalle di Gran Bretagna (12 titoli, 26 mede) e Germania (7-12-3). Grandisul fronte italiano nella giornata inaugurale Federica(al primo anno tra le U23) ed il terzetto composto da Mattia, Daniele Napolitano e Stefano Minuta, che hanno vinto rispettivamente l’inseguimento ed il Team Sprint Under 23. Nel day-2 è poi salito sul gradino più alto delo anche il trenino dell’inseguimento a squadre maschileformato da Davide Stella, Christian Fantini, Ares Costa, Alessio Magagnotti ed Eros Sporzon.