Brugnaro indagato | concorso in corruzione L’affare da 150 milioni per vendere i terreni del sindaco e la svendita del palazzo storico | le carte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Soldi, tanti soldi per facilitare l’operazione immobiliare e ricevere tutti i permessi necessari al buon esito del. Più una sorta di regalino: sunpubblico di grande pregio per convincere definitivamente gli acquirenti. Tradotto:in. È questa l’accusa contestata aldi Venezia Luigi, al suo capo di gabinetto Morris Ceron e al vice capo di gabinetto Derek Donadini. Il capo d’imputazione è scritto nero su bianco in un passaggio del decreto di perquisizione consegnato a uno degli indagati. All’interno del documento si legge una storia dai contorni molto chiari.