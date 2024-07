Benevento tra città più care d’Italia Caserta tra quelle più virtuose La classifica dell’Unione Nazionale Consumatori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di giugno, in base ai quali l’Unioneha stilato la top ten dellepiùin termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, dellecapoluogo di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti ma di tutte lemonitorate dall’Istat. In testa alla top ten delle piùSiena, che, con l’inflazione più alta, +2,6%, registra anche la maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 663 euro. Medaglia d’argento per Pisa, dove il 4° più alto rialzo dei prezzi, +1,6%, determina un incremento di spesa annuo pari a 408 euro a famiglia. Medaglia di bronzo perche con la seconda maggiore inflazione del Paese, +1,9%, ha una spesa supplementare pari a 406 euro annui per una famiglia media.